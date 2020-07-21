Вторник, 21 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТалант СК Днепр-1 Ярмолюк стал рекордсменом украинского футбола
Футбол

Талант СК Днепр-1 Ярмолюк стал рекордсменом украинского футбола

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Егор Ярмолюк

В составе днепровского СК “Днепр-1” подрастает возможно будущая звезда украинского футбола.

В матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу в стартовом составе команды Дмитрия Михайленко нашлось место юному таланту клуба Егору Ярмолюку. На момент матча ему было 16 лет и 140 дней, что является абсолютным рекордом среди всех полевых игроков, которые выходили в стартовом составе в украинском чемпионате.

Стоить отметить, что если брать во внимание не только полевых игроков, но и вратарей, то рекорд принадлежит Сергею Перхуну, который дебютировал за “Днепр” в возрасте 16 лет и 34 дня.

загрузка...
Тэги: Егор ЯрмолюкрекордыСК Днепр-1
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Жонатан
Жонатан Лима покинул ФК Львов

Юрий Габовда
Дебрецен указал на дверь Габовде

Владимир Крынский
Олимпик попрощался со своим вратарем

Официально. Еще двое игроков покинули “Карпаты”

Леовижилдо
Заря подписала звезду Вардара

Закрыть