Талант СК Днепр-1 Ярмолюк стал рекордсменом украинского футбола

В составе днепровского СК “Днепр-1” подрастает возможно будущая звезда украинского футбола.

В матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу в стартовом составе команды Дмитрия Михайленко нашлось место юному таланту клуба Егору Ярмолюку. На момент матча ему было 16 лет и 140 дней, что является абсолютным рекордом среди всех полевых игроков, которые выходили в стартовом составе в украинском чемпионате.

Стоить отметить, что если брать во внимание не только полевых игроков, но и вратарей, то рекорд принадлежит Сергею Перхуну, который дебютировал за “Днепр” в возрасте 16 лет и 34 дня.