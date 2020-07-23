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Футбол

Олег Собуцкий пожизненно дисквалифицированный от футбола

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олег Собуцкий

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес свой вердикт в отношении президента волочиского “Агробизнеса” Олега Собуцкого.

Как уже сообщалось ранее, владельца клуба Первой лиги подозревали в избиении арбитра Юрия Иванова после матча с “Минаем”. Несмотря на то, что Олег Собуцкий всячески отрицал физические действия в отношении служителя Фемиды, КДК УАФ приняло решение пожизненно отстранить его от футбола.

Также получил серьезное наказание и клуб Собуцкого, по информации Трибуны, команда с Волочиска оштрафована на пол миллиона гривен.

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Тэги: АгробизнесКДКОлег Собуцкий
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