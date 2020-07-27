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Футбол

Владислав Гельзин подтвердил намерения приобрести Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Гельзин

Несмотря на сложности в переговорном процессе, владелец донецкого “Олимпика” Владислав Гельзин все ещё сохраняет надежду приобрести права на одесский “Черноморец”.

Об этом донецкий бизнесмен заявил в эфире футбол News.

Мы ждем, не все зависит от нас. Желание у нас не пропало. Возможности у нас есть, а желание огромное. Желание переехать в Одессу, играть и быть там командой, которую заслуживает такие город и область. Название клуба будет «Черноморец», а бороться будем только за медали», – сказал Гельзин.

Напомним, в нынешнем сезоне одесский “Черноморец” играет в Первой лиге. На днях клуб лишился стадиона, который приобрела американская компания.

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Тэги: Владислав ГельзинОлимпикЧерноморец
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