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Футбол

Назарина: Переход в “Зарю” – большой шаг вперед

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новичок “Зари” Егор Назарина рассказал о подписании 3-летнего контракта с луганчанами. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Еще прошлым летом у меня была возможность стать игроком “Зари”, но до конкретики дело так и не дошло. Сейчас, когда речь шла о прхід, не сомневался и сразу согласился на это предложение.

С Виктором Скрипником лично еще не общался. Для меня переход в “Зарю” большой шаг в карьере. Команда показывает интересный, современный футбол, который нравится болельщикам. Думаю, проблем с адаптацией не будет, потому что со многими ребятами пересекался, с некоторыми играл.

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Благодарен “Антверпену” за период, который был в этой команде. Ко мне там хорошо относились, не смотря ни на что. Принял решение принять предложение команды, которая была заинтересована во мне больше других”, – говорит Назарина.

Источник: sportanalytic.com
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