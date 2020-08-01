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Футбол

Динамо не сумело договориться по трансферу звезды чемпионата Хорватии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Никола Моро

Один из самых востребованных игроков чемпионата Хорватии по футболу Никола Моро мог оказаться в киевском “Динамо”.

По информации издания Jutarnji list, вице-чемпионы Украины сделали предложение загребскому “Динамо” в размере семи миллионов евро, но получили отказ. Хорватский гранд посчитал сумму за одного из своих лидеров недостаточной.

Несмотря на то, что “Динамо” Загреб готов отпустить игрока за более высокую компенсацию, процесс переговоров усложняет ещё и тот факт, что сам игрок не спешит переезжать в чемпионат Украины.

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Тэги: главноеДинамоДинамо ЗагребНикола Моро
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