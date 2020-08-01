Колос усилится защитником Вардара?

Коваливский “Колос”, которому в новом сезоне предстоит дебютировать в Лиге Европы, начал изучать варианты усиления состава.

Как сообщает Sport Arena, в сферу интересов коваливского клуба попал воспитанник киевского “Динамо” Евгений Новак, который долгое время выступал в чемпионате Северной Македонии за гранд местного футбола “Вардар”.

Напомним, ранее сообщалось, что новичком “Колоса” может стать Никита Кравченко, также клуб близок к тому, чтобы продлить арендное соглашение с Евгением Смирным.