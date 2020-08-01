Владислав Супряга заинтересовал Болонью

Один из главных талантов украинского футбола Владислав Супряга все ближе к переезду в итальянскую Серию А.

По информации издания Bologna Sport News, большой интерес к 20-летнему форварду проявляет местная “Болонья” главный тренер которой Синиша Михайлович видит в игроке огромный потенциал. Сделка может состоятся уже этим летом.

Напомним, правами на игрока владеет киевское “Динамо”, прошлый сезон нападающий провел в составе СК “Днепр-1” за который забил 14 голов. Ранее слухи приписывали интерес к игроку со стороны “Лацио”.