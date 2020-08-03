Динамо готово продать Цыганкова

Назначение Мирчи Луческу на должность главного тренера “Динамо” может повлиять на трансферную политику клуба.

По словам президента “Динамо” Игоря Суркиса, если раньше клуб всячески пытался удержать своих лидеров, то теперь ситуация может изменится.

“Если будет хорошее предложение по Цыганкову — нужно продавать, говорит Мистер. Я говорю — как? Он же лидер команды. Он говорит, продадим Цыганкова — остается Цитаишвили. Если будем держать в золотой клетке, они не будут прогрессировать”.

“Вот Ярмоленко передержали. Для финансовой стороны — правильно, но для футболиста — передержали. Ушел бы Ярмоленко раньше — заиграл бы Цыганков быстрее. А за ним есть другие ребята”, — процитировал мнение Луческу Суркис в эфире программы “Мага”

Напомним, ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуется ряд клубов Серии А и чемпионата Германии.