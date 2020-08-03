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Футбол

Капитан Карпат продолжит карьеру в Азербайджане

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Клец

Один из лидеров львовских “Карпат” прошлых сезонов Дмитрий Клец определился с новым клубом.

После того, как его родной клуб снялся с розыгрыша УПЛ, полузащитник получил статус свободного агента. Без клуба Клец долго не оставался. Как сообщает азербайджанская пресса, новой командой игрока станет местная “Кешля”, куда игрок перейдет бесплатно. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Напомним, в основе “Карпат” Дмитрий Клец провел последние пять сезонов. В завершившемся чемпионате он провел 23 поединка.

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Тэги: Дмитрий КлецКарпатыКешля
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