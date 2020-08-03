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Футбол

Милан нацелился на защитника Норвича

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бен Годфри

Итальянский “Милан” во время летнего трансферного окна может усилить линию обороны своего клуба молодым талантом английского “Норвича” Беном Годфри.

Как сообщает Calciomercato.it, “россонери” рассчитывают заполучить игрока уже в ближайшее время. Сумма сделки может обойтись “Милану” в 30 миллионов евро. Правда, стоить отметить, что свои планы на 22-летнего защитника также имеет и неаполитанский “Наполи”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Бена Годфри 30 матчей в чемпионате Англии. Его контракт с клубом истекает через три года.

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Тэги: Бен ГодфриМиланНорвич
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