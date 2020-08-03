Милан нацелился на защитника Норвича

Итальянский “Милан” во время летнего трансферного окна может усилить линию обороны своего клуба молодым талантом английского “Норвича” Беном Годфри.

Как сообщает Calciomercato.it, “россонери” рассчитывают заполучить игрока уже в ближайшее время. Сумма сделки может обойтись “Милану” в 30 миллионов евро. Правда, стоить отметить, что свои планы на 22-летнего защитника также имеет и неаполитанский “Наполи”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Бена Годфри 30 матчей в чемпионате Англии. Его контракт с клубом истекает через три года.