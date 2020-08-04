Аталанта нацелился на легионера Шахтера

Итальянская “Аталанта”, которая второй год кряду вышла в групповой турнир Лиги Чемпионов планирует усилиться молодым талантом донецкого “Шахтера” Манором Соломоном.

По информации Tuttomercatoweb, представители клуба с Бергамо несколько раз контактировали с боссами “Шахтера”, обсуждая стоимость израильского таланта. Издание отмечает, что заполучить Соломона “Аталанте” будет очень непросто, так как чемпионы Украины намерены сохранить футболиста на следующий сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе “Шахтера” Манор Соломон провел 26 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.