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Футбол

Аталанта нацелился на легионера Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Манор Соломон

Итальянская “Аталанта”, которая второй год кряду вышла в групповой турнир Лиги Чемпионов планирует усилиться молодым талантом донецкого “Шахтера” Манором Соломоном.

По информации Tuttomercatoweb, представители клуба с Бергамо несколько раз контактировали с боссами “Шахтера”, обсуждая стоимость израильского таланта. Издание отмечает, что заполучить Соломона “Аталанте” будет очень непросто, так как чемпионы Украины намерены сохранить футболиста на следующий сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе “Шахтера” Манор Соломон провел 26 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

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Тэги: АталантаМанор СоломонШахтер
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