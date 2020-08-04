Официально: Смирный и Кравченко перешли в Колос

Сенсация крайнего сезона чемпионата Украины коваливский “Колос”, который в дебютном для себя сезоне вышел к квалификацию Лиги Европы, усилил свой состав двумя воспитанниками киевского “Динамо”.

Как и ожидалось, следующий сезон в составе клуба с Коваливки проведут Евгений Смирный и Никита Кравченко, которые заключили с “Колосом” арендное соглашение сроком на один сезон.

Отметим, для Евгения Смирного следующий сезон станет вторым в составе “Колоса”, за который в прошлом чемпионате он забил пять голов. Никита Кравченко ранее выступал в составе донецкого “Олимпика”, также на правах аренды.