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Футбол

Дуэлунд рассказал, хочет ли он играть в Динамо

Сергей СумскойНет комментариев
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Хавбек киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд отметил, что сейчас проходит такой этап в карьере, когда все еще молодой футболист, но уже получил определенный опыт.

По словам датчанина, он хочет продолжить выступать за столичный клуб.

«Я хочу играть в футбол, хочу играть за «Динамо».

Считаю, что я серьезно улучшил свои качества с момента перехода сюда. Не могу сказать, что раньше я был полностью готов конкурировать за место в составе, этому мешали травмы. Однако на данный момент ситуация изменилась, я значительно вырос, и это мой шанс доказать, что я достоин играть, – приводит слова Дуэлунда официальный сайт клуба.

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Напомним, в прошлом сезоне игрок провел в УПЛ всего 8 матчей.

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Тэги: ДинамоМиккель Дуэлунд
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