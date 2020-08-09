Лига чемпионов. “Бавария” и “Барселона” пробились в четвертьфинал

В отличие от вчерашнего дня, фавориты сегодня вполне подтвердили свой статус. Сообщает сайт EURO.com.ua

Так, “Бавария” снова разгромила “Челси”, набросав команде Фрэнка Лэмпарда 7 голов за два матча.

А “Барселона” сумела доказать свое преимущество над “Наполи” после выездной ничьей.

Лига чемпионов

1/8 финала

Матчи-ответы

“Бавария” – “Челси” – 4:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Левандовски, 9 (пен), 84, Перишич, 24, Толіссо, 76 – Абрахам, 44

“Бавария”: Нойер – Кімміх (Одріосола, 70), Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Дэвис – Горецка, Алькантара (Толіссо, 71) – Гнабрі, Мюллер, Перишич (Коутиньо, 64) – Левандовски.

“Челси”: Кабальеро – Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон – Баркли, Канте, Ковачіч – Хадсон-Одой, Абрахам (Жира, 81), Маунт.

Предупреждения: Кабальеро.

“Барселона” – “Наполи” – 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Ленгле, 10, Месси, 23, Суарес, 45+1 (пен) – Инсинье, 45+5 (пен)

“Барселона”: Тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба – Роберто, Ракитич, де Йонг – Месси, Суарес (Фірпо, 90+2), Гризманн (Мончу, 84)

“Наполи:” Оспіна Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй – Руис (Эльмас, 79), Демме (Лоботка, 46), Зелінскі (Лосано, 70) – Кальехон (Політано, 70), Мертенс, Инсинье (Милик, 79)

Предупреждения: Суарес – Зелінскі