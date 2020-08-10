Украинский талант отличился дебютным голом в Латвии

Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины Кирилл Дришлюк сумел отличиться своим первым голом в составе латвийского “Спартака”.

Вчера, 20-летний украинский талант вышел на замены на 60 минуте матча против одной из самых титулованных команд Латвии “Вентспилса” и уже спустя четыре минуты открыл счет в матче. Для украинца этот гол стал первым за 12 матчей, что он отыграл за свой новый клуб.

Отметим, что Кирилл Дришлюк отличился в ворота украинского вратаря Константина Махновского, который является основным вратарем “Вентспилса”.