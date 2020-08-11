Конкурент Лунина покинул Реал

Украинский вратарь мадридского “Реала” Андрей Лунин имеет все шансы в следующем сезоне побороться за место второго вратаря “королевского клуба”.

Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт мадридского гранда, второй вратарь команды Альфонсо Ареоля покинул расположение клуба. Арендное соглашение футболиста подошло к завершению и продлеваться не будет.

Напомним, что Андрей Лунин последние полгода провел в составе “Овьедо” на правах аренды, причем в ряде поединков был одним из лучших на футбольном поле.

Ранее сообщалось, что мадридский “Реал” покинул также Лука Зидан.