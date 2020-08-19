Хмельницкое Подолье нашло усиление в Германии?

Середняк Второй лиги чемпионата Украины хмельницкое “Подолье” проявляет высокую активность на трансферном рынке.

Очередным новичком хмельницкого клуба может стать молодой украинский нападающий Максим Навроцкий, который сейчас находится на просмотре в клубе. Несмотря на молодой возраст игрок успел поиграть в Польше и Германии. Последним клубом футболиста был “Айнтрахт” Люттхендорф.

Напомним, этим летом новичками хмельницкого “Подолья” стали защитники Дмитрий Прихна и Владислав Клименко, полузащитник Дмитрий Задерецкий и нападающий Владислав Прилепа.