Цыганков вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров Динамо в эпоху независимости

Несмотря на молодой возраст полузащитник киевского “Динамо” сумел войти в число легенд клуба в период независимости.
Забив гол в ворота донецкого “Олимпика”, 22-летний полузащитник довел число своих голов забитых за клуб до 60, что позволило ему выйти на десятое место в рейтинге лучших бомбардиров “Динамо” за последние тридцать лет.
Рейтинг лучших бомбардиров клуба выглядит следующим образом:
1. Сергей Ребров – 163
2. Максим Шацких – 142
3. Андрей Ярмоленко – 137
4. Андрей Шевченко – 124
5. Олег Гусев – 96
6. Артем Милевский – 86
7. Виктор Леоненко – 79
8. Диого Ринкон – 70
9. Валентин Белькевич – 69
10. Виктор Цыганков – 60