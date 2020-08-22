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Футбол

Цыганков вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров Динамо в эпоху независимости

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Цыганков

Несмотря на молодой возраст полузащитник киевского “Динамо” сумел войти в число легенд клуба в период независимости.

Забив гол в ворота донецкого “Олимпика”, 22-летний полузащитник довел число своих голов забитых за клуб до 60, что позволило ему выйти на десятое место в рейтинге лучших бомбардиров “Динамо” за последние тридцать лет.

Рейтинг лучших бомбардиров клуба выглядит следующим образом:

1. Сергей Ребров – 163

2. Максим Шацких – 142

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3. Андрей Ярмоленко – 137

4. Андрей Шевченко – 124

5. Олег Гусев – 96

6. Артем Милевский – 86

7. Виктор Леоненко – 79

8. Диого Ринкон – 70

9. Валентин Белькевич – 69

10. Виктор Цыганков – 60

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Тэги: Виктор ЦыганковДинаморейтинг
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