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Футбол

Шевченко назвал лучших защитников своего времени

Экс-нападающий «Динамо», «Милана», «Челси», а также сборной Украины Андрей Шевченко выделил тройку лучших защитников, с которыми он не хотел бы встречаться на поле.

 «Я дам вам свою тройку. Не знаю, в каком порядке я бы их расположил. Это Хавьер Дзанетти, Лилиан Тюрам и Алессандро Неста. Это не плохая тройка», — сказал он.Украинец отметил, что смотрел много записей, а затем в первые пять минут игры придумывал, как их обмануть, проверяя их своими движениями, пытаясь найти слабые места. «После этого я строил свою игру на основе того, что увидел за первые пять минут», – сказал Шевченко.

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