Голевая машина: Холанд не забил только 1 клубу АПЛ

25 ноября в матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (1:1) нападающий «горожан» норвежский форвард Эрлинг Холанд забил единственный гол своей команды.

«Ливерпуль» стал 20-й командой АПЛ, ворота которой поражал Холанд.

Интересно, что Холанд не сумел забить только одной команде из 21, против которого выходил играть. Норвежцу осталось забить только «Брентфорду».

Напомним, матчи «Манчестер Сити» против «Брентфорда» состоятся 23 декабря и 3 февраля.