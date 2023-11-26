Малиновский забил дебютный гол за Дженоа

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Кабаев забил дебютный гол за Динамо
Для этого игроку понадобилось 36 матчей
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Голевая машина: Холанд не забил только 1 клубу АПЛ
Норвежец забивал 20 командам из 21, против которых выходил играть.
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Обошел Венгера: Тренер Зинченко установил уникальный рекорд в Арсенале
Микель Артета продолжает переписывать историю в Арсенале.
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Зинченко стал лучшим игроком матча Брентфорд — Арсенал
25 ноября прошла игра 13-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Арсеналом». Поединок завершился...