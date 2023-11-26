Малиновский забил дебютный гол за Дженоа

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский забил гол в матче чемпионата Италии против «Фрозиноне» и сравнял счет на табло.

Украинский футболист мощным ударом с дальней дистанции в одно касание пробил по воротам соперника.

Этот гол стал для игрока дебютным за генуэзский клуб.