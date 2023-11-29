Довбик сообщил, насколько тяжелой является его травма

Украинский форвард каталонской «Жироны» Артем Довбик заявил, что повреждение, из-за которой он пропустил игру 14-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (1:1), является несерьезной, передает Футбол TIME.

26-летний футболист отмечает, что может восстановиться уже к следующей игре «Жироны» против «Валенсии».

По словам нападающего, травму он получил еще в игре сборной Украины против Италии.

Напомним, в текущем сезоне в испанском чемпионате Довбик сыграл 13 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 4 ассистами.