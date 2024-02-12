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Агент Мильштейн рассказал, почему Кучеров не любит разговаривать с журналистами

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» рассказал, как относится к тому, что его звездный клиент форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров не любит разговаривать с журналистами и почему это происходит.

— Вы пытались сделать Кучерова более медийным?

— Нет. Мы с Никитой общаемся на разные темы, и я понимаю, что у каждого есть свой характер и приоритеты. Кучеров говорит на льду. И я его полностью в этом поддерживаю. Каждому свое.

— Но в свое время он был вполне общительным. А потом вдруг полностью закрылся. Что случилось?

— Выбить 128 очков и проиграть в первом раунде всухую «Коламбусу» было очень болезненно. Он рассудил, что лучше радовать болельщиков на льду, чем толкать речи с броневика. А вот одержав победу, можно устраивать феерическое празднование.

В первом раунде Кубка Стэнли-2019 «Тампа» проиграла «Коламбусу» со счетом 0-4 в серии.

Также Мильштейн объяснил скандальное поведение Кучерова по время уикэнда Матча Звезд НХЛ, который проходил в Торонто с 1 по 3 февраля.

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