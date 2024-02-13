Алексей Кащук мог сменить клуб

<img title="Кащук отказался от трансфера в Трабзонспор" src="/wp-content/uploads/2024/02/86d5dc61f85442e5810023b34b9b8b55.jpg" alt="Кащук"

Полузащитник Шахтера Алексей Кащук отклонил вариант с переходом в Трабзонспор.

Об этом сообщает Футбол 24.

Турецкий клуб пытался подписать футболиста после того, как сорвался его переход в Мальорку. Однако сумма трансфера не устроила Шахтер, и сам Алексей Кащук не захотел переходить в Турцию.

По информации источника, полузащитник хочет доработать контракт с Шахтером до конца, а после этого в статусе свободного агента переехать в Европу.

Контракт Кащука с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за дончан 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Карпаты арендуют защитника Шахтера Козика.

champion.com.ua