«Миннесота» проиграла «Виннипегу». Капризов набрал 2 очка

21 февраля. «Виннипег» – «Миннесота» – 6:3. Фото USA Today Sports

«Виннипег» на своем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь на его счету 59 (24+35) очков.

«Виннипег» набрал 73 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 10-й строчке — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Миннесота» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Голы: Виларди — 14 (бол., Коннор, Моррисси), 9:20 — 1:0. Эпплтон — 10 (Лаури, Нидеррайтер), 9:34 — 2:0. Коннор — 20 (Виларди, Демело), 21:54 — 3:0. Росси — 16 (бол., Чисхолм, Годро), 34:10 — 3:1. Виларди — 15 (бол., Моррисси, Коннор), 49:38 — 4:1. Монахэн — 18 (Демело, Элерс), 50:36 — 5:1. Капризов — 24 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 52:33 — 5:2. Росси — 17 (Капризов), 54:11 — 5:3. Нидеррайтер — 14 (п.в., Лаури), 57:02 — 6:3.

Вратари: Броссуа — Флери (56:42 — 57:02).

Штраф: 18 — 18.

Броски: 30 (8+6+16) — 39 (11+17+11).

Наши: Наместников (11.42/2/0) — Капризов (17.28/3/-2).

21 февраля. Виннипег. Canada Life Centre.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

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