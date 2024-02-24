Барселона подготовила новый контракт для де Йонга

Игроку предложат новый контракт

Фото — Getty ImagesБарселона» предложила продлить контракт полузащитнику Фрэнки де Йонгу, сообщает журналист Николо Скира. Указано, что ему было предложено соглашение до 2028 года. Текущий контракт действует до 2026 года. Ранее сообщалось, что игроком тика

Испанская Барселона хочет продлить контракт нидерландского полузащитника Фрэнки де Йонга.

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Хавбеку предложили соглашение до 2028 года. Действующий контракт действует до 2026 года.

Ранее сообщалось, что игроком интересовался ПСЖ, который готов выделить на его трансфер 60 млн евро.

Де Йонг стал игроком испанского клуба летом 2019 года. перешел из Аякса за 86 млн. евро. В текущем сезоне отыграл 25 матча, в которых забил один гол.

Напомним, что Барселона идет третьей в турнирной таблице испанской Ла Лиги после 24 сыгранных туров. «Блаугранас» отстают от Реала, который является лидером чемпионата, на 8 очков.

Ранее сообщалось, что Барселона может уволить главного тренера команды Хави.

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