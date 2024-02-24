Ничушкин поможет «Колорадо» в плей-офф? Российский нападающий не играет уже полтора месяца

Ничушкин может вернуться в состав «Колорадо»

Валерий Ничушкин. Фото Global Look Press

Валерий Ничушкин. Фото Global Look Press 1/2 Инсайд из Северной Америки дает надежду.

Для болельщиков «Колорадо» появились хорошие новости. Специализирующийся на освещении «Лавин» журналист Эдриан Дэйтер написал в запрещенной на Руси социальной сети, что Валерий Ничушкин вернется в состав до конца регулярного чемпионата. Точная дата пока не называется. Нападающий не играет с 10 января из-за обращения в программу помощи хоккеистам НХЛ. Реабилитация проходит секретно, поэтому причины проблем Ничушкина не раскрываются. В прессу попадали только предположения. Инсайд североамериканского коллеги наводит на мысль, что челябинский богатырь близок к важной личной победе и может помочь команде в плей-офф, который стартует в конце апреля.

До включения в программу Ничушкин проводил сильный сезон и шел в лидерах «Лавин» по набранным очкам. Валерий не играет с середины января, но до сих пор сохраняет четвертое место среди бомбардиров «Колорадо», уступая только Маккиннону, Рантанену и Макару. Игра форварда не давала даже минимальных намеков на личные проблемы. Ничушкин пропустил часть прошлого плей-офф (опять же, из-за обращения в программу помощи), но вернулся в сезоне-2023/24 таким, каким его привыкли видеть в «Колорадо»: неуступчивым, мотивированным, нацеленным на голы и передачи.

Инсайд Дэйтера затронул не только будущее россиянина. Журналист отметил, что «Эвеланш», держа в уме возвращение Ничушкина, не станут активно работать на рынке в дедлайн. Исключение — вратарская позиция, ведь к плей-офф «Колорадо» подходит с одним опытным голкипером — Александром Георгиевым. Для подстраховки россиянина не мешало бы подписать еще одного крепкого вратаря. Иначе в случае форс-мажора вся нагрузка ляжет на 23-летнего финна Юстуса Аннунена, у которого только восемь матчей в НХЛ.

Фото Global Look Press

В долгосрочном списке травмированных остается Габриэль Ландеског. Возвращение шведского форварда, который перенес операцию на колене, пришлось бы очень кстати перед плей-офф. После длинной паузы нападающему потребуется время, чтобы набрать игровую форму, поэтому в идеале Ландескогу нужно зацепить несколько матчей в конце регулярки. Верится в такой сценарий, правда, с большим трудом. Форсировать восстановление после такой серьезной операции не рекомендуется.

У Ничушкина ситуация другая. Форвард — хочется верить — готов играть, а вынужденная пауза добавит мотивации и спортивной злости перед ключевым отрезком сезона. Валерий — важная часть нападения «Колорадо». Наставник «Эвс» Джаред Беднар использовал россиянина в ведущей спецбригаде большинства, чуть реже выпускал в меньшинстве. Тренеры ценят таких универсальных нападающих, которые умеют на льду практически все. Ничушкин внес важный вклад в чемпионство «Колорадо» и претендовал на приз MVP Кубка Стэнли. Валерий в хорошей форме однозначно поможет «Лавинам» в плей-офф. Осталось только решить личные проблемы, сосредоточиться на хоккее — и вернуться так же красиво, как и на старте нынешнего сезона.

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