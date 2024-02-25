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Футбол

Нагельсманн – в списке кандидатов Ливерпуля на замену Клоппу

Однако сначала доработает контракт в сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может заменить Юргена Клоппа в “Ливерпуле”. Об этом сообщает Николо Скира.

    Специалист вошел в список "мерсисайдцев", как потенциальный преемник своего соотечественника. Он один из кандидатов, среди которых будет выбирать руководство клуба.

    Текущий контракт Нагельсманна со сборной Германии подходит к концу в июле — после завершения домашнего Чемпионата Европы-2024.

    Ранее Нагельсманн тренировал только на Родине. Кроме национальной сборной он возглавлял также "Хоффенхайм", "Лейпциг" и "Баварию".

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