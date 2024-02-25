Футбол
НХЛ: «Питтсбург» — «Филадельфия», «Коламбус» — «Рейнджерс». Расписание матчей 25 и 26 февраля
Евгений Малкина (слева) и Мэттью Филлипс. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
Быстрые ссылки
25 февраля, воскресенье
21.00 (мск) «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»
23.30 «Питтсбург» — «Филадельфия»
26 февраля, понедельник
02.00 «Баффало» — «Каролина»
02.00 «Виннипег» — «Аризона»
02.00 «Коламбус» — «Рейнджерс»
02.00 «Чикаго» — «Детройт»
04.00 «Анахайм» — «Нэшвилл»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24