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Футбол

НХЛ: «Питтсбург» — «Филадельфия», «Коламбус» — «Рейнджерс». Расписание матчей 25 и 26 февраля

Евгений Малкина (слева) и Мэттью Филлипс. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

25 февраля, воскресенье

21.00 (мск) «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»

23.30 «Питтсбург» — «Филадельфия»

26 февраля, понедельник

02.00 «Баффало» — «Каролина»

02.00 «Виннипег» — «Аризона»

02.00 «Коламбус» — «Рейнджерс»

02.00 «Чикаго» — «Детройт»

04.00 «Анахайм» — «Нэшвилл»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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