“Миннесота” – “Торонто” (1:4): “Лифс” прут вперед

Остон Мэттьюз

“Торонто” (22-14-5) одержал седьмую победу в последних восьми матчах за счет Остона Мэттьюза, Джона Тавареса и Уильяма Нюландера, набравших по 2 (1+1) очка, и Фредерика Андерсена, который сделал 26 сэйвов и первым в этом сезоне добрался до отметки 20 побед.

С 27 голами Мэттьюз занимает второе место в НХЛ после Давида Пастрняка. В последних семи встречах он набрал 14 (8+6) очков.

“Миннесота” (19-17-5) впервые в сезоне проиграла дома два раза подряд. Единственный гол “Уайлд” забил Райан Сутер, а Деван Дубник отразил 25 бросков. В состав “Миннесоты” после 12 пропущенных матчей вернулся Микко Койву.

Auston Matthews and Frederik Andersen are Atlantic Division All-Stars!It will be @AM34's fourth consecutive #NHLAllStar appearance and the first for @f_andersen30.Congratulations Auston and Freddie! #LeafsForever pic.twitter.com/49wLBw99hM

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) December 30, 2019