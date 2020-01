Логан Кутюр

Форвард Сан-Хосе Шаркс Логан Кутюр пропустит до шести недель с травмой лодыжки.

Breaking News:#SJSharks Captain Logan Couture is week to week with a fractured ankle. pic.twitter.com/0QnydUePcJ

— SHARK CITY (@WeAreSharkCity) January 8, 2020