Кэссиана дисквалифицировали на два матча

Форвард “Эдмонтона” Зак Кэссиан

Нападающий “Эдмонтон Ойлерз” Зак Кэссиан дисквалифицирован на два матча с удержанием зарплаты за нарушение правила 46,2 (агрессор), когда он напал на нападающего Мэттью Ткачака в матче регулярного чемпионата НХЛ №700, который состоялся в Калгари в субботу, 11 января. Об этом в понедельник объявил департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков.

Инцидент произошел на 19-й минуте второго периода. Судьи в поле наказали Кэссиана двойным малым штрафом за грубость и десятиминутным удалением.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета его среднегодовой зарплаты, хоккеист потеряет $20 967,74. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

В пояснении к своему решению департамент НХЛ указывает, что Кэссиан, желая отомстить за примененный против него силовой прием, атаковал и наносил удары по хоккеисту, который не собирался драться. В пункте 46,2 Правил НХЛ говорится, что агрессором в драке считают игрока, который бьет соперника, не способного оказывать сопротивление или не желающего драться.

Clean or dirty hits?Did Kassian go too far? Should Matthew have dropped his gloves? pic.twitter.com/rgI7Syci8Z

— Blues Buzz (@bluesbuzzblog) January 12, 2020