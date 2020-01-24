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Хоккей

Иван Панов и Ринат Дурдыев перешли в МХК «Динамо» по договору аренды

Николай ПисаревНет комментариев
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На фото: Иван Панов

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от МХК «Динамо». По договору аренды с «Днепром», клуб заключил контракты с нападающимиРинатом Дурдыевым иИваном Пановым.

Иван Панов в нынешнем сезоне провёл 1 матч за основную команду «Днепра», где очков не набрал. Также форвард выступал в чемпионате Украины U20 за херсонцев, там в 6 матчах он отметился 8 (1+7) результативными баллами.

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Последние два сезона Панов играл в «Белом Барсе» – 86 матчей, 15 шайб, 14 результативных передач, показатель полезности +8.

19-летний Ринат Дурдыев с 2017 года выступал за «Белый Барс», в 85 матчах набрал 21 (5+16) очко при показателе полезности -24. В сезоне 2019/20 за «Днепр» в чемпионате Украины U20 нападающий провёл 6 матчей, набрал 11 (3+8) очков.

Напомним, что следующий матч МХК «Динамо» проведёт 28 января против «Белого Барса». Начало встречи в 18:05, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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