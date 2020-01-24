Матч десятилетия: “Бостон” огорчил “Торонто”

ПО 2013. Три радостных медведя

Сегодня называем лучший матч, которым была признана встреча “Бостон Брюинз” и “Торонто Мэйпл Лифс” 13 мая 2013 года.

БОСТОН – То скандирование до сих пор стоит в ушах.

“Бержерон! Бержерон!”

Игроки “Бостон Брюинз” вывалились на площадку, радиокомментатор Дэйв Гуше произносил свой фирменный клич, а на льду царило полнейшее безумие. Патрис Бержерон забил на седьмой минуте овертайма и принес “Брюинз” победу в седьмом матче серии первого раунда плей-офф, оформив один из самых невероятных камбэков в истории Кубка Стэнли. И хоккеисты не могли себя сдерживать.

“Обычно, когда ты перебираешься через борт, то смотришь на соседа, потому что он тоже прыгает, и ты не хочешь пораниться, – сказал нападающий Давид Крейчи. – Но в тот момент было столько адреналина, что ничто не имело значения. Надо было как можно быстрее добраться до кучи-малы и нырнуть в нее”.

Крейчи до сих пор помнит то ощущение. Оно чувствуется в его глазах: призрак матча, в котором “Брюинз” едва не проиграли, но смогли одержать эффектную волевую победу, по-прежнему там.

За 14:31 до конца третьего периода Назим Кадри увеличил преимущество “Торонто” до 4:1, что на тот момент казалось неотыгрываемым преимуществом. “Брюинз” были ошеломлены.

“Мое звено вышло на лед, нас заперли в своей зоне, после чего болельщики справедливо загудели, – сказал Крис Келли, тогда игравший за “Брюинз”, а ныне координирующий развитие игроков команды. – Помню, что после той смены я вернулся на скамейку и подумал, что не могу поверить, что мы проиграем “Торонто”. Это просто ужасно”.

На отметке 9:18 отличился Нэйтан Хортон, но “Бостон” все равно проигрывал две шайбы.

Время шло, неумолимо приближая возможный конец сезона.

За 1:22 до конца третьего периода забил Милан Лючич.

А за 50,2 секунды до конца Бержерон сравнял счет.

“Мы забили один раз, потом еще один и еще один, – сказал Келли. – Это был один из тех случаев. Если сыграть 100 таких матчей, в 99 случаях ты проиграешь. Такова реальность. И я помню, как все рады были в раздевалке, как все были взбудоражены, но при этом нам нужен был еще один гол”.

Потому что если бы они проиграли в овертайме, камбэк был бы совершен зря. Его бы запомнили, но значения бы он не имел.

“Было ощущение, что все рушится, что это могло быть концом чего-то особенного, нашего костяка, – сказал Бержерон о группе игроков, в 2011 году выигравшей Кубок Стэнли. – Очень не хотелось, чтобы это произошло, поэтому каким-то образом из резервов надо было найти энергию”.

Это произошло во время его гола, когда он сыграл на добивании у ворот. После этого все и перепрыгнули через борт и вошли в спортивную историю.

“Было ощущение, что мы что-то украли, так быстро нам хотелось выбежать на лед”, – сказал Келли.

Они победили и дошли до финала Кубка Стэнли, где в шести матчах проиграли “Чикаго Блэкхокс”. Причем в шестой игре “Чикаго” забил дважды за 17 секунд и вырвал чемпионство в момент, когда “Бостон” находился в мгновениях от того, чтобы сравнять счет.

Но на тот момент, 13 мая 2013 года, “Бостон” устроил свистопляску. Как сказал нападающий Брэд Маршан: “Я никогда в жизни не получал такого удовольствия от хоккея”.