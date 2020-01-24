Определился состав юниорской сборной Украины на тренировочный сбор в Броварах

2 февраля на арене «Терминал» в Броварах начнется трехдневный учебно-тренировочный сбор юниорской сборной команды Украины. Он станет подготовительным этапом к турниру четырех наций.

Уже 4 февраля вечером наши спортсмены отправятся в венгерский город Дьер, где сойдутся в поединках со сборными командами U17 Японии, Польши и Венгрии.

На учебно-тренировочный сбор приглашены 23 хоккеиста. Под руководством тренера Александра Бобкина готовиться к турниру в Венгрии будут трое вратарей, восемь защитников и двенадцать нападающих.

Вашему вниманию состав юниорской сборной команды Украины:





Вратари: Назарий Сушак (ХК «Белый Барс»), Ярослав Сулима (ХК «Олимпиец», Россия), Василь Полгородник (ХК «Динамо», м. Днепр).

Защитники: Артем Гребеник, Илья Пруский, Владимир Трошкин, Арсений Киселев (все – ХК «Белый Барс»), Владислав Деркач (ХК «Днепр», м. Херсон), Никита Казаков (МХК «Дмитров», Россия), Илья Адаменко (HC «Zemgale Juniors», Латвия), Арсен Палийчук («Okanagan HC Europe», Австрия).

Нападающие: Дмитрий Зозовский, Артем Грабовецкий, Михаил Симчук, Денис Бородай (все – ХК «Белый Барс»), Глеб Варава («Кременчук»), Денис Гончаренко (ХК «Днепр», м. Херсон), Андрей Кривоножкин, Станислав Садовиков (ХК «Динамо», м. Днепр), Даниил Коржилецкий (HK «Bled», Словения), Илья Остроушко («Assat U17», Финляндия), Александр Плохотник (MSK «Puchov», Словакия), Давид Сибилевич (МХК «Дмитров», Россия).

Тренерский штаб: Александр Бобкин, Константин Буценко.

Расписание турнира четырех наций (г. Дьер, Венгрия):

6 февраля



16:30 – Япония – Польша

20:00 – Венгрия – Украина

7 февраля



16:30 – Украина – Япония

20:00 – Венгрия – Польша

8 февраля



11:30 – Польша – Украина

15:00 – Венгрия – Япония

По материалам сайта Федерация хоккея Украины