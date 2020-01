Эрик Робинсон

Коламбус подписал новый контракт с форвардом Эриком Робинсоном на два года. Средняя зарплата игрока составит 975 тысяч долларов.

Columbus #BlueJackets have signed Eric Robinson to a 2 year/1-way extension that carries an AAV of $975,000 (all base).2020-21: $975,0002021-22: $975,000The deal buys Columbus two RFA Arb years. Robinson will be a UFA when the new deal expires.https://t.co/iUKIXTi4bq

— CapFriendly (@CapFriendly) January 27, 2020