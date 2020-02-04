«Фрелунда» – победитель хоккейной Лиги чемпионов!

В чешском городе Градец-Кралове состоялся финал Хоккейной лиги чемпионов сезона-2019/20,в котором шведская «Фрелунда»обыграла «Маунтфилд» и в четвертый раз стала победителем турнира.
Хозяева активно начали поединок и уже на седьмой минуте воспользовались большинством, забросив шайбу. Это Коукал реализовал свой момент.
Затем хозяева смотрелись интереснее гостей, пока шведы не реализовали свое большинство – шайбу забросилЯлмарссон. После этогоФрибергиСандстремсвоими неожиданными для защиты хозяев бросками существенно увеличили счет.