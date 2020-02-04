«Фрелунда» – победитель хоккейной Лиги чемпионов!

В чешском городе Градец-Кралове состоялся финал Хоккейной лиги чемпионов сезона-2019/20,в котором шведская «Фрелунда»обыграла «Маунтфилд» и в четвертый раз стала победителем турнира.

Хозяева активно начали поединок и уже на седьмой минуте воспользовались большинством, забросив шайбу. Это Коукал реализовал свой момент.

Затем хозяева смотрелись интереснее гостей, пока шведы не реализовали свое большинство – шайбу забросилЯлмарссон. После этогоФрибергиСандстремсвоими неожиданными для защиты хозяев бросками существенно увеличили счет.

В последующих двух периодах чехи пытались сравнять счет, но безуспешно.



ХК «Маунтфилд» –«Фрелунда»1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Шайбы:1:0 Коукал (Цибульскис, Павлик), 6:53 ГМ; 1:1 Ялмарссон (Лундквист, Лящ), 16:29 ГБ; 1:2 Фриберг (Гронлунд), 18:21;1:3 Сандстрем (Екбом, Фагемо), 19:21

Вратари: Мазанец – Маттсон

Отметим, «Фрелунда» выигрывала Лигу чемпионов в 2016, 2017 и 2019 годах. При этом, начиная с начала основания турнира в 2014 году, ежегодно в финале играла команда из Чехии.

По материалам сайта XSPORT