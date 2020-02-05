“Вашингтон” – “Лос-Анджелес” (4:2): суперматч Овечкина

Александр Овечкин

До 54-й минуты третьего периода у Александра Овечкина не было ни одного броска в створ, а “Вашингтон” уступал в счете 1:2. Но закончил игру Александр с очередным хет-триком, оформленным за 264 секунды. Таким образом, он стал вторым после Уэйна Гретцки хоккеистом за всю историю НХЛ, кому удалось 11 раз забросить 40 шайб за сезон.

Свой 38-й гол в нынешнем сезоне Овечкин забил за 6:10 до окончания третьего периода, а через минуту и десять секунд оформил дубль. Когда играть в матче оставалось 1:46, он поразил пустые ворота “Кингз”.

“Первые два периода давались нашему звену тяжело, – сказал он. – Потом появился Оши (вместо Уилсона), и мы стали создавать моменты. Первый гол я забил с отличной передачи. Мне повезло, шайба отскочила в ворота от моей клюшки”.

Овечкин стал единственным хоккеистом в истории лиги, забросившим 40 шайб в 11 сезонах, выступая за одну команду. Гретцки, завершивший карьеру в 1999 году, выходил на эту отметку 12 раз за карьеру. Он провел в НХЛ 20 сезонов в составе четырех команд.

В последних шести матчах Овечкин забил 14 голов, в том числе три раза забрасывая по три шайбы за матч. Он единственный хоккеист в истории, кому в возрасте старше 33 лет удалось записать на свой счет не менее четырех хет-триков.

“Всё это очень впечатляет, но сегодняшний матч стал его квинтэссенцией. Менее чем за пять минут он всё перевернул, – сказал тренер “Вашингтона” Тодд Рирден. – Мы выиграли благодаря этому. Вот так и поступают суперзвезды. Это по-настоящему особенный хоккеист”.

Также у “Вашингтона” (36-13-5) отличился Джон Карлсон, а вратарь Брэйден Холтби отразил 29 бросков.

Теперь на счету Овечкина 698 голов в НХЛ. Он очень близок тому, чтобы стать восьмым членом “Клуба 700 голов” вслед за Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромиром Ягром (766), Бреттом Халлом (741), Марселем Дионном (731), Филом Эспозито (717) и Майком Гартнером (708).

“Лос-Анджелес” (19-30-5) потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах. Оба гола “Кингз” забил Джефф Картер, а Джонатан Куик сделал 20 сэйвов. Нападающий Николай Прохоркин в состав “Лос-Анджелеса” не попал.

“Он не просто так почти добрался до рубежа в 700 голов, – сказал тренер “Лос-Анджелеса” Тодд Маклеллан об Овечкине. – Дайте ему ещё пару лет и голов будет 800. Такой сегодня был матч, когда он вроде бы был незаметен, а потом – бам-бам-бам, – в твоих воротах оказывается три шайбы, и они победили”.