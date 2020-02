Эдмонтон подписал новый контракт с Нёрзом

Дэрнелл Нёрз

Эдмонтон подписал новый двухлетний контракт с защитником клуба Дэрнеллом Нёрзом.

Средняя зарплата игрока составит 5,6 млн. в сезон.

The Edmonton Oilers have re-signed defenceman Darnell Nurse to a two-year, $11.2 million contract with an AAV of $5.6 million. pic.twitter.com/j13TQbrEIB

