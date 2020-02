Коламбус подписал новый контракт с Куканом

Дин Кукан

Коламбус подписал двухлетний новый контракт с защитником клуба Дином Куканом (средняя зарплата игрока составит 1,65 млн.в сезон).

Columbus Blue Jackets defenseman Dean Kukan signed a two-year contract Friday. He could have become a restricted free agent on July 1.https://t.co/vStEAw6tn1

