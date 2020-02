НХЛ оштрафовала Мэтта Дамба на 5000 долларов

Мэтт Дамба

НХЛ оштрафовала защитника Миннесоты Мэтта Дамба на 5000 долларов за незаконную атаку на форварда Вегаса Райана Ривза в матче клубов.

Ryan Reaves hits Matt Dumba, who then slashes Reaves in a bad area pic.twitter.com/de90xbUBtE

— Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020