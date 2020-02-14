Матчи регулярного чемпионата 13 февраря 2020 года (онлайн)

Валерий Ничушкин

Расписание матчей 13 февраля (время московское):

“Баффало Сэйбрз” – “Коламбус Блю Джекетс” (03:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Детройт Ред Уингз” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Эдмонтон Ойлерз” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Даллас Старз” (03:00)

“Флорида Пэнтерз” – “Филадельфия Флайерз” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Аризона Койотиз” (03:30)

“Миннесота Уайлд” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (04:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Нью-Йорк Айлендерс” (04:00)

“Колорадо Эвеланш” – “Вашингтон Кэпиталз” (05:30)

“Анахайм Дакс” – “Калгари Флэймз” (06:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Сент-Луис Блюз” (06:00)

“Колорадо” – “Вашингтон” (05:30 мск): новая попытка Овечкина

Александр Овечкин в двух последних матчах не смог забить ни одного гола, хотя до этого в семи встречах забросил 14 шайб. На его счету по-прежнему остается 698 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. И капитан “Вашингтона” близок тому, чтобы стать восьмым членом “Клуба 700 ” вслед за Уэйном Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромиром Ягром (766), Бреттом Халлом (741), Марселем Дионном (731), Филом Эспозито (717) и Майком Гартнером (708).

“Сейчас за ним следят внимательнее, чем когда он забивал 600-й гол, – говорит главный тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден. – Он всегда с микрофоном, наши матчи показывают на федеральном канале, меняется время игр. Все это замечательно. Это идет на пользу хоккею. Мы обязаны обращать внимание на такую звезду и его достижения. Но вы только подумайте, какое это давление, а он все-таки человек. Хотя иногда кажется, что он супермен. Думаю, что он очень обрадуется, когда этот рубеж останется позади. Тогда он поможет нам исправить наши ошибки. Он знает, что голы придут, если наша команда играет правильно и побеждает”.

“Вашингтон” (36-15-5) потерпел три поражения в последних четырех домашних встречах, трижды пропуская первым. Общий счет в этих матчах после первого периода – 3:7. В первых 37 играх нынешнего чемпионата “Кэпиталз” одержали 26 побед (26-6-5). В следующих 19 команда выиграла десять и проиграла девять раз, пропуская не менее четырех шайб в десяти из них. В этом сезоне “Вашингтон” еще ни разу не терпел три поражения подряд, что может случиться впервые, если они проиграют “Колорадо”.

“Мы знаем, что случилось, – сказал в среду Овечкин. – Но вам не скажу, потому что это неправильно. Все должно оставаться внутри команды. Мы смотрели записи и знаем, где ошибались, так что все будет хорошо. Не получится весь сезон провести стабильно. Всегда будут спады, подъемы, все знают, что однажды по ходу сезона это произойдет. Хорошо, что это случилось сейчас, а не в плей-офф или перед плей-офф. Так что нам надо собраться, сконцентрироваться и начать побеждать”.

“Вашингтон” в четверг сыграет первый поединок в рамках трехматчевого турне. После встречи с “Колорадо” “Кэпиталз” померятся силами с “Аризоной” в субботу и “Вегасом” в понедельник. “Вашингтон” сейчас лидирует в лиге по количеству гостевых побед (20) и делит с “Тампой” первое место по очкам, набранным в таких матчах (41).

“На выезде мы сплачиваемся, проводим больше времени вместе, – сказал Овечкин. – Тут много причин. Нам нравится играть в гостях”.

В четверг “Вашингтону” не поможет Евгений Кузнецов, который получил травму верхней части тела в предыдущем матче против “Айлендерс” (3:5) после силового приема Лео Комарова. Россиянин отправился вместе с командой на выезд и может вернуться в строй в двух других поединках.

В последних пяти матчах “Колорадо” (33-16-6) одержал пять побед с общим счетом 18:5 и проиграл только раз в последних девяти встречах (8-1-0). “Эвеланш” находятся на расстоянии одного очка от “Сент-Луиса”, который занимает первое место в Центральном дивизионе.

Экс-вратарь “Вашингтона” Филипп Грубауэр во вторник отразил все 34 броска во встрече с “Оттавой” (3:0). В последних четырех встречах голкипер одержал четыре победы при 0,75 в среднем пропущенных гола и 97,4% сэйвов.

“Вегас” – “Сент-Луис” (06:00): “Блюз” приходят в себя

Матч “Сент-Луиса” (32-15-9) против “Анахайма” во вторник при счете 1:1 был перенесен на другое время после того, как защитник “Блюз” Джей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных за 7:50 до окончания первого периода и перенес сердечный приступ. Медикам пришлось воспользоваться дефибриллятором, чтобы привести его в сознание. После этого защитника отправили в больницу, где он сейчас и находится.

“Джей Боумистер находится в медицинском центре Университета Калифорнии в Анахайме и чувствует себя очень хорошо, – сказал в среду генеральный менеджер “Блюз” Дуг Армстронг. – Он проходит различные обследования, которые должны помочь нам понять, как и что произошло. Но все выглядит очень оптимистично”.

“Мы хотим поблагодарить (главного массажиста) Рэя Барила и его сотрудников, а также медицинский персонал “Дакс” за оперативность, – добавил Армстронг. – В таких случаях нельзя говорить, что приступ случился вовремя, но нам очень повезло, что в это время мы находились на арене Honda Center. Мы благодарим всех работников стадиона за то, что они помогли спасти человеческую жизнь. Это лишний раз подтверждает, что профсоюз игроков и НХЛ поступают очень правильно, делая все возможное, чтобы все были на местах, когда случается что-то подобное”.

“Блюз” переночевали в Калифорнии и в среду отправились в Лас-Вегас. По словам капитана команды Алекса Пьетранджело, “Сент-Луис” не хотел уезжать, не убедившись, что за Боумистером надежно присматривают. Он также добавил, что несколько игроков “Дакс” пришли поддержать хоккеистов “Блюз” после матча. Армстронг же рассказал, что общался с президентом “Голден Найтс” по хоккейным операциям Джорджем Макфи, и он готов предоставить психологов для игроков и сотрудников “Блюз”, когда они прилетят в Лас-Вегас.

“Нам будет непросто играть в четверг, но мы пообщались с Джеем, увидели, что у него хорошее настроение, – сказал Пьетранджело. – Мы чувствуем себя намного лучше, зная, что он держится молодцом. … Мы провели здесь ночь. Нам было бы крайне неприятно уезжать отсюда, если бы мы не знали, как у него обстоят дела. Здесь его отец, его жена сейчас дома. Наши жены поддерживают ее. Вчера к ней зашла (супруга Александра Стина). Мы – команда и заботимся друг о друге. Джей Бо остается самим собой, и нас это вдохновляет”.

“Сент-Луис” перед матчем с “Анахаймом” потерпел семь поражений в девяти встречах. Вратарь ” Джордан Биннингтон пропустил не менее трех шайб в семи поединках подряд. С 73 очками “Блюз” продолжают лидировать в Центральном дивизионе, но по потерянным очкам впереди “Колорадо”, у которого на один балл и на один проведенный матч меньше.

“Вегас” (28-22-8) во вторник уступил “Миннесоте” (0:4), потерпев второе поражение подряд и третье в четырех матчах (1-2-1). В состав “Голден Найтс” в той встрече вернулся нападающий Уильям Карлссон, пропустивший восемь матчей из-за травмы верхней части тела. С 64 очками “Голден Найтс”, которые в четверг начнут пятиматчевую домашнюю серию, делят третье место в Тихоокеанском дивизионе с “Калгари” и “Аризоной”.

“Баффало” – “Коламбус” (03:00): травмы “Блю Джекетс”

“Коламбус” (30-17-10) в понедельник проиграл “Тампе” (1:2 ОТ) и потерпел третье поражение за последние 12 матчей (9-1-2). “Блю Джекетс” занимают место первой “уайлд-кард” в плей-офф от Восточной конференции, на одно очко опережая “Филадельфию” и на два балла отставая от “Айлендерс” в борьбе за третье место Столичного дивизиона.

Против “Лайтнинг” “Коламбус” играл без травмированных защитника Сета Джонса и форварда Кэма Аткинсона. Нападающий выбыл на срок от двух до трех недель из-за растяжения лодыжки, в 44 матчах на его счету 26 (12+14) очков. Джонс же выбыл на срок от восьми до 10 недель после операции на сломанной лодыжке, которая состоялась во вторник. Защитник получил отрывной и стрессовый перелом в середине первого периода субботнего матча против “Колорадо” (1:2). В этом сезоне он набрал 30 (6+24) очков.

“Баффало” (25-24-8) во вторник обыграл “Детройт” (3:2) и одержал третью победу в последних шести матчах (3-2-1). С 58 очками “Сэйбрз” занимают 13-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 10 баллов. В четверг в их состав после травмы вернутся один из лучших бомбардиров команды Виктор Олофссон и форвард Кайл Окпосо, а вот нападающий Маркус Юханссон встречу пропустит.

“Нью-Джерси” – “Детройт” (03:00): битва аутсайдеров Востока

“Нью-Джерси” (20-25-10) во вторник уступил “Флориде” (3:5) и проиграл в основное время впервые за семь матчей. С 50 очками “Девилз” занимают 14-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 18 баллов.

“Детройт” (14-40-4) во вторник проиграл “Баффало” (2:3) и потерпел 40-е поражение в основное время в этом сезоне. В состав “Ред Уингз” в поединке против “Сэйбрз” после 20 пропущенных матчей вернулся нападающий Энтони Манта. При этом “Детройт” потерял форварда Брендана Перлини, который получил глубокий порез носа и не смог продолжить встречу с “Баффало”. Его участие в матче в четверг находится под вопросом.

“Тампа-Бэй” – “Эдмонтон” (03:00): блестящая серия “Лайтнинг”

“Тампа” (37-15-5) во вторник взяла верх над “Питтсбургом” (2:1 ОТ) и выиграла в восьмой раз подряд. “Лайтнинг” набрали очки в 10 встречах кряду (9-0-1) и в борьбе за первое место Атлантического дивизиона на три балла отстают от “Бостона” при одной игре в запасе. Андрей Василевский в матче с “Пингвинз” сделал 35 сэйвов, продлил личную серию без поражений в основное время до 19 матчей и заслужил заслуженного похвалу от главного тренера Джона Купера.

“В футболе есть квотербек. В хоккее такое же значение имеет вратарь, – сказал наставник “Тампы”. – Он является важной частью команды. Идеальной обороны не существует, поэтому нужно, чтобы вратарь тебя при необходимости спасал. Василевский это делает. С перерыва на Рождество и до нынешнего момента. Это впечатляет”.

Никита Кучеров во вторник сделал передачу, продлил результативную серию до рекордных в карьере 12 матчей, но во втором периоде получил травму после столкновения с защитником “Питтсбурга” Джеком Джонсоном. Также “Тампа” потеряла форварда Энтони Сирелли и играла без травмированного капитана Стивена Стэмкоса и защитников Райана Макдоны и Яна Рутты. Ожидается, что все пятеро пропустят матч в четверг. Как сообщил Купер, статус Кучерова и Сирелли “со дня на день”. В среду “Лайтнинг” в очередной раз по ходу сезона вызвали из АХЛ российского нападающего Александра Волкова.

“Эдмонтон” (30-20-6) во вторник обыграл “Чикаго” (5:3) в первом матче без капитана Коннора Макдэвида, который выбыл на срок от двух до трех недель. Дубль в той встрече оформил Кайлер Ямамото, набравший в 15 матчах после вызова из АХЛ 14 (7+7) очков. “Ойлерз” с 66 очками занимают второе место Тихоокеанского дивизиона и на три балла отстают от лидирующего “Ванкувера”, который провел на два матча больше. Леон Драйзайтль с 89 (32+57) очками продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров сезона, опережая ближайших конкурентов на восемь баллов.

“Торонто” – “Даллас” (03:00): “Лифс” укрепляют позиции

“Торонто” (30-19-8) во вторник обыграл “Аризону” (3:2 ОТ) и одержал вторую победу в трех матчах. С 68 очками “Лифс” занимают третье место в Атлантическом дивизионе и на два балла опережают идущую следом “Флориду”, у которой есть одна игра в запасе. В трех последних встречах ворота команды защищал обменянный из “Лос-Анджелеса” Джек Кэмпбелл. В четверг он уступит место Фредерику Андерсену, который восстановился после травмы шеи. Третий же вратарь “Лифс” Майкл Хатчинсон был выставлен на драфт отказов с целью отправки в АХЛ.

В среду “Торонто” подписал двухлетний контракт на $2,5млн с нападающим Пьером Энгваллом, который в этом сезоне набрал 14 (7+7) очков в 35 матчах.

“Старз” (32-19-5) во вторник обыграли “Каролину” (4:1) и одержали четвертую победу в последних шести матчах. Кроме того, “Даллас” в пятой игре подряд реализовал большинство (семь реализованных шансов из 21) и сейчас занимает третье место в Центральном дивизионе, на четыре очка отставая от лидирующего “Сент-Луиса”.

“Это была одна из наших лучших игр, однозначно, – сказал тренер “Старз” Рик Боунесс после победы над “Харрикейнз”. – Вот так мы и хотим играть. Это наш домашний лед, надо извлекать из этого преимущество”.

Форвард “Далласа” Эндрю Коглиано в четверг проведет свой 1000-й матч в НХЛ. Примечательно, что это произойдет в его родном Торонто.

“Это достижение, которое будешь ценить, когда завершишь карьеру, – сказал нападающий “Старз”. – Со временем сможешь в полной мере оценить всю его значимость. Нужно гордиться, если удалось провести здесь такое количество игр, если карьера складывается успешно. Как ветеран, я хочу помочь команде выйти в плей-офф, добиться там успеха, дойти до финала и выиграть его”.

Российский нападающий “Далласа” Александр Радулов в четверг был помещен в список травмированных из-за неназванной травмы. Это было сделано задним число от 11 февраля. Хоккеисты, помещенные в список травмированных, должны пропустить не менее семи дней, поэтому Радулов пропустит как минимум три ближайших матча. Пока непонятно, связана ли нынешняя травма россиянина с повреждением верхней части тела, из-за которой он пропустил субботний матч против “Сент-Луиса” (3:2 ОТ). Он вернулся на лед во вторник и в поединке против “Каролины” (4:1) сыграл 14:32. В 52 матчах этого сезона Радулов набрал 31 (15+16) очко.

Кроме того, как ожидается, в четверг “Далласу” не поможет нападающий Джо Павелски. На замену “Старз” вызвали форварда Джейсона Робертсона из команды Американской хоккейной лиги “Техас”. Двадцатилетний игрок может дебютировать в НХЛ в четверг. В 49 матчах в АХЛ в этом чемпионате на его счету 35 (20+15) очков.

“Флорида” – “Филадельфия” (03:00): погоня “Пантерз”

“Пантерз” (30-20-6) во вторник обыграли “Нью-Джерси” (5:3) и прервали серию из трех поражений, но по-прежнему на два очка отстают от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона и путевку плей-офф. Примечательно, что восемь очков в том матче набрало четвертое звено “Флориды”, в которое входили защитники Майк Матесон и Марк Пэсик. Они играли в качестве крайних форвардов в тройке с Ноэлом Акьяри.

“Не уверен, могу ли назвать это четвертым звеном, – сказал тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль после победы над “Девилз”. – Они играли лучше, чем четвертое звено. Они задавали тон, играли правильно и просто”.

“Флайерз” (31-19-7) во вторник уступили “Айлендерс” (3:5) и не смогли одержать третью победу подряд. С 69 очками “Филадельфия” занимает место второй “уайлд-кард” Восточной конференции, на два очка опережая идущую следом “Каролину”. В предыдущем очном матче в понедельник “Филадельфия” обыграла “Флориду” со счетом 4:1.

“Оттава” – “Аризона” (03:30): “Койотиз” рвутся в плей-офф

“Аризона” (28-23-8) во вторник уступила “Торонто” (2:3 ОТ) и проиграла в третий раз за четыре встречи. В последних 10 матчах “Койотиз” сыграли 2-5-3, но сейчас занимают место второй “уайлд-кард” Западной конференции, на одно очко опережая “Виннипег”. “Аризона” имеет столько же очков, сколько идущие впереди “Вегас” и “Калгари” (по 64), но провела при этом на одну игру больше.

“Оттава” (18-27-11) во вторник уступила “Колорадо” (0:3) и проиграла в шестой раз подряд (0-4-2). “Сенаторз” занимают предпоследнее место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 11 очков.

“Миннесота” – “Рейнджерс” (04:00): Шестеркин ведет “Нью-Йорк” за собой

Вратарь “Нью-Йорк Рейнджерс” Игорь Шестеркин получил травму лодыжки и не сыграет в четверг против “Миннесота Уайлд”.

Как сообщил тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн, изначально планировалось, что Шестеркин выйдет в старте в третьем матче подряд, но этого не произойдет из-за повреждения. Его место займет Александр Георгиев.

Куинн сказал, что Шестеркин, выигравший шесть из своих семи матчей в НХЛ, остается первым номером команды. При этом он может сыграть в пятницу против “Коламбуса”.

Георгиев проиграл в двух своих последних матчах в старте. Всего в 25 матчах в сезоне (23 в старте) он сыграл 12-11-1 при 3,12 в среднем пропущенных гола и 90,8% сэйвов.

“Миннесота” (27-23-6) во вторник обыграла “Вегас” (4:0) и одержала седьмую победу в последних 10 матчах. “Уайлд” занимают 10-е место в Западной конференции и приблизились к зоне плей-офф на расстояние четырех очков. При этом у “Миннесоты” есть три матча в запасе перед “Аризоной”.

“Нэшвилл” – “Айлендерс” (04:00): “Нью-Йорк” по-прежнему в деле

“Айлендерс” (33-16-6) во вторник обыграли “Флайерз” (5:3), одержали пятую победу в восьми матчах (5-1-2) и на три очка оторвались от “Филадельфии” в борьбе за третье место Столичного дивизиона. В четверг “Нью-Йорк” начнет четырехматчевое турне.

Нападающий “Айлендерс” Кейси Сизикас пропустит три-четыре недели из-за рваной раны левой ноги. В среду он был помещен в список травмированных. Форвард получил повреждение в матче против “Филадельфии” после контакта с Иваном Проворовым. Сейчас в составе “Нью-Йорка” также отсутствует нападающий Кэл Клаттербак, из-за травмы кисти пропустивший 22 матча, и защитник Адам Пелеч, который выбыл до конца сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, полученного 2 января.

“В других командах лиги тоже много травм и все подходят к этому с точки зрения следующего в строю, – сказал во вторник тренер “Айлендерс” Барри Тротц. – Этим занимаемся и мы”.

“Нэшвилл” (26-22-7) в понедельник уступил “Ванкуверу” (2:6) и проиграл во второй раз подряд, закончив турне по западной Канаде с показателями 2-2-0. “Предаторз” опустились на 11-е место в Западной конференции, а их отставание от зоны плей-офф выросло до пяти очков. В четверг “Нэшвилл” в очередной раз по ходу сезона отправил в АХЛ российского нападающего Якова Тренина, который не играл с 8 февраля.

“Анахайм” – “Калгари” (06:00): “Флэймз” дают шансы конкурентам

“Калгари” (29-23-6) в среду уступил “Лос-Анджелесу” (3:5) и проиграл впервые за три матча. Дублем у “Флэймз” отметился Элиас Линдхольм, продливший результативную серию до восьми матчей. В среду в составе “Калгари” дебютировал российский защитник Александр Елесин. За 10 минут на льду он нанес два броска по воротам и применил два силовых приема.

“Анахайм” (23-26-7) во вторник не доиграл встречу против “Сент-Луиса”, а перед этим в воскресенье обыграл “Баффало” (3:2) и завершил пятиматчевое турне без поражений в основное время и тремя победами (3-0-2). “Дакс” занимают 13-е место в Западной конференции и отстают от зоны плей-офф на 11очков.