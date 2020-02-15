Будро уволен с поста тренера “Миннесоты”

Главный тренер “Миннесоты” Брюс Будро

Брюс Будро в пятницу был уволен с поста тренера “Миннесоты Уайлд”. Как сообщил генеральный менеджер Билл Герин, исполняющим обязанности тренера назначен Дин Эвасон.

“Я бы хотел поблагодарить Брюса за его усердный труд и преданность “Миннесоте Уайлд” за время работы в организации и пожелать ему и его семье всего наилучшего в будущем”, – сказал Герин.

“Уайлд” (27-23-7) на три очка отстают от “Аризона Койотиз” в борьбе за место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. В последних 11 матчах “Миннесота” сыграла 7-3-1, но в четверг уступила “Нью-Йорк Рейнджерс” в серии буллитов со счетом 4:3 после того, как вела в третьем периоде 3:1.

За три с половиной сезона при Будро “Миннесота” сыграла 158-110-35 и дважды выходила в плей-офф, но ни разу не проходила дальше первого раунда. Всего 65-летний специалист провел 984 матча в НХЛ в роли тренера “Вашингтон Кэпиталз”, “Анахайм Дакс” и “Уайлд” (567-302-115).

Эвасон был помощником в “Уайлд” с начала сезона 2018-19. До этого в течение пяти лет он тренировал команду “Милуоки” в Американской хоккейной лиге. Также он был помощником тренера в “Кэпиталз” в период 2005-12 годов, в том числе в сезонах 2007-12 он работал при Будро.

В качестве форварда Эвасон провел 803 матча в НХЛ в течение 13 сезонов и набрал 372 (139+233) очка. В период 1983-96 годов он играл за “Кэпиталз”, “Хартфорд Уэйлерз”, “Сан-Хосе Шаркс”, “Даллас Старз” и “Калгари Флэймз”.

Увольнение Будро – восьмая отставка в НХЛ в этом сезоне. 15 января Жерар Галлан был уволен из “Вегас Голден Найтс” и заменен на Питера Дебура, которого уволили из “Сан-Хосе” 11 декабря и заменили на Боба Бьюгнера. 7 января из “Нэшвилл Предаторз” был уволен Питер Лавиолетт (заменен на Джона Хайнса), 10 декабря из “Даллас Старз” уволили Джима Монтгомери (Рик Боунесс), 3 декабря Хайнс лишился поста в “Девилз” (Ален Насреддин), 20 ноября Майк Бэбкок ушел с должности главного тренера “Торонто Мэйпл Лифс” (Шелдон Киф), а 20 ноября Билл Питерс подал в отставку из “Калгари Флэймз” (Джефф Уорд).