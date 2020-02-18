Результаты очередных поединков в чемпионате Беларуси (видео)

В очередном матче Экстралиги в группе 2 «Локомотив» в гостях одержал победу над «Лидой» со счетом 4:3. «Гомель» на домашнем льду одержал победу над «Шахтером» со счетом 4:2.

Лида – Локомотив – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)



Шайбы: 1:0 – 00:34 Козячий (Кирпиченок, Марченко), 1:1 – 15:56 Абметка (А. Петров), ГБ, 2:1 – 31:03 Кирпиченок (Козячий, Ткачук), 2:2 – 34:10 А. Усенко (Филичкин, Шикуть), ГБ, 3:2 – 45:09 Козячий (Ткачук, Кирпиченок), 3:3 – 54:46 А. Усенко (Щемель, Зуев), 3:4 – 55:14 Абметка (Кравченко).

Гомель – Шахтер – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)



Шайбы: 0:1 – 12:19 Боголейша (Левко, И. Карабанов), 1:1 – 28:49 Иванчиков (Качеловский, Жуковский), 2:1 – 33:51 Бовин (Субхи), 2:2 – 33:39 Борисов (Станкевич), 3:2 – 41:12 Тополь (Кокшаров, Жуковский), 4:2 – 50:09 Рачинский (Жуковский, Иванов), ГБ.



Источник: сайт belarushockey.com