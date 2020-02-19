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Хоккей

Александр Савицкий: «Была равная игра, которая,шла до первой заброшенной шайбы»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийпосле матч с «Днепром» (1:2ОТ) ответил на вопросы телеканала XSPORT:

— В чем причины малой результативности в матче?

— Может это не проблема, а наоборот – хорошая игра команд в обороне, где хорошо сыграли вратари.

— На Ваш взгляд: чего не хватило кременчугской команде, и как в общем оцениваете игру своих ребят?

— Мы боролись, старались и бились. Пропустили в меньшинстве, но надо было реализовывать голевые моменты, которые создавали.

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Стоит отметить, чт оследующий свой поединок кременчужане сыграют дома, 23 февраля. На своей арене они приймут хоккеистов из Белой Церкви. начало поединка в 14:00.


Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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