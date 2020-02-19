Александр Савицкий: «Была равная игра, которая,шла до первой заброшенной шайбы»

Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийпосле матч с «Днепром» (1:2ОТ) ответил на вопросы телеканала XSPORT:

— В чем причины малой результативности в матче?



— Может это не проблема, а наоборот – хорошая игра команд в обороне, где хорошо сыграли вратари.



— На Ваш взгляд: чего не хватило кременчугской команде, и как в общем оцениваете игру своих ребят?





— Мы боролись, старались и бились. Пропустили в меньшинстве, но надо было реализовывать голевые моменты, которые создавали.

Стоит отметить, чт оследующий свой поединок кременчужане сыграют дома, 23 февраля. На своей арене они приймут хоккеистов из Белой Церкви. начало поединка в 14:00.



Источник: сайт ХК «Кременчук»