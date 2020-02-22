Матчи регулярного чемпионата 22 февраря 2020 года (онлайн)

В ожидании 700

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Расписание матчей 22 февраля (время московское):

“Нью-Джерси Девилз” – “Вашингтон Кэпиталз” (21:00)

“Питтсбург Пингвинз” – “Баффало Сэйбрз” (21:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Виннипег Джетс” (21:00)

“Оттава Сенаторз” – “Монреаль Канадиенс” (03:00)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Сан-Хосе Шаркс” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Каролина Харрикейнз” (03:00)

“Аризона Койотиз” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (04:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Коламбус Блю Джекетс” (04:00)

“Ванкувер Кэнакс” – “Бостон Брюинз” (06:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Флорида Пэнтерз” (06:00)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Колорадо Эвеланш” (06:30)

“Нью-Джерси” – “Вашингтон” (21:00 мск): Овечкину остался один шаг

Александр Овечкин в субботнем раннем матче против “Нью-Джерси” может забросить 700-ю шайбу в карьере и стать восьмым членом “Клуба 700 голов”. Туда сейчас входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

В предыдущем поединке против “Канадиенс” (3:4 ОТ) Овечкин забросил 699-ю шайбу и прервал пятиматчевую безголевую серию, но это не помогло “Вашингтону” избежать третьего поражения подряд. “Кэпиталз” (37-17-6) в последних шести встречах одержали всего одну победу и с 80 очками делят первое место в Столичном дивизионе с “Питтсбургом”, который провел на одну игру меньше.

“Мы прибавляем в одних направлениях, но потом терпим неудачу во всех остальных, – отметил тренер “Вашингтона” Тодд Рирден после поражения от “Канадиенс”. – Не секрет, что сейчас мы переживаем непростой отрезок. Мы должны играть лучше, потому что сейчас мы недостаточно хороши, чтобы набрать два очка в матче против любого соперника”.

В четверг в состав “Вашингтона” после трех пропущенных матчей вернулся Евгений Кузнецов. Также за “Кэпиталз” дебютировал защитник Бренден Диллон, ранее приобретенный из “Шаркс”. В субботу в воротах команды с первых секунд сыграет Илья Самсонов, который в своих двух последних стартах терпел поражения.

“Нью-Джерси” (23-27-10) в четверг обыграл “Сан-Хосе” (2:1) и одержал шестую победу за последние 12 матчей (6-3-3). Вратарь Маккензи Блэквуд в том поединке сделал 36 сэйвов и выиграл в пятый раз подряд. За время этой серии он пропустил пять шайб, а в последних семи матчах в старте сыграл 6-0-1. У “Девилз” под вопросом участие в субботнем матче нападающего Николаса Меркли и защитника Уилла Бутчера.

“Ванкувер” – “Бостон” (06:00): удачная серия “Брюинз”

“Бостон” (39-11-12) в пятницу одержал волевую победу над “Калгари” (4:3) и выиграл в пятый раз подряд. В последних 12 матчах “Брюинз” одержали 11 побед и сейчас возглавляют Атлантический дивизион и общую таблицу лиги, на пять очков опережая “Тампу”, у которой есть игра в запасе. Центрфорвард Патрис Бержерон в субботу может продлить голевую серию до шести матчей.

“Ванкувер” (32-22-6) в матче с “Миннесотой” в среду вел в счете по ходу третьего периода, но не смог удержать преимущество и проиграл в серии буллитов 3:4. “Кэнакс” занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе, на одно очко отставая от “Эдмонтона” (при одной игре в запасе) и на два – от “Вегаса” (при двух матчах в запасе). “Ванкувер” в последних восьми встречах сыграл 2-4-2. В предыдущем очном матче “Кэнакс” 4 февраля уступили “Брюинз” со счетом 0:4.

Нападающий Ондржей Каше в пятницу был обменян в “Бостон” из “Анахайма” на форварда Дэвида Бэкеса, защитника “проспекта” Акселя Андерссона и выбор в первом раунде драфта-2020. 1 июля 2021 года он может стать ограниченно свободным агентом. В 49 матчах этого сезона он набрал 23 (7+16) очка.

“Вегас” – “Флорида” (06:00): “Голден Найтс” лидируют

“Вегас” (32-22-8) в четверг обыграл “Тампу” (5:3) и одержал четвертую победу подряд. Причем все они были одержаны на своем льду, где до этого команда сыграла 0-3-1. С 72 очками “Голден Найтс” возглавляют Тихоокеанский дивизион, опережая на одно очко “Эдмонтон” и на два балла – “Ванкувер”. В последних 10 встречах “Вегас” сыграл 7-2-1, а в 13 матчах при новом тренере Питере Дебуре – 8-3-2.

“Флорида” (33-23-6) в четверг уступила “Лос-Анджелесу” (4:5) и на два очка отпустила “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона. При этом у “Пэнтерз”, которые в субботу проведут третью встречу в рамках пятиматчевого турне, есть игра в запасе. На выезде в этом сезоне команда сыграла 16-11-4.

“Мы должны играть усердно каждый вечер и выходить на каждый матч так, как будто это игра плей-офф, потому что сейчас ситуация выглядит именно так, – сказал нападающий “Флориды” Джонатан Юбердо после поражения от “Кингз”. – У нас должен быть правильный настрой. Мы не можем проигрывать такие матчи. Нам нужно начать играть лучше прямо сейчас. Нам нужны эти очки”.

В нынешнем сезоне команды встречались однажды. 6 февраля “Вегас” одержал победу во Флориде со счетом 7:2.

“Питтсбург” – “Баффало” (21:00): “Пингвинз” в борьбе с “Вашингтоном”

“Питтсбург” (37-16-6) в четверг уступил “Торонто” (0:4) и не смог продлить победную серию до четырех матчей. С 80 очками “Пингвинз” делят первое место Столичного дивизиона с “Вашингтоном” и имеют одну игру в запасе. Встречу против “Лифс” “Питтсбург” доигрывал без форварда Доминика Кахуна, который не принимал участие в пятничной тренировке. Решение о его участии в матче будет принято перед игрой.

“Мы должны извлечь уроки из поражения, – сказал нападающий “Пингвинз” Брайан Раст после встречи с “Торонто”. – Это одна из команд с классным нападением. И мы должны знать, как правильно играть против таких команд, чтобы добиваться побед”.

“Баффало” (27-25-8) последний матч проводил еще во вторник, когда уступил “Оттаве” (4:7) и не смог продлить победную серию до четырех встреч. “Сэйбрз” занимают шестое место в Атлантическом дивизионе и отстают от зоны плей-офф на 10 очков.

“Нэшвилл” – “Коламбус” (04:00): команды бьются за плей-офф

“Блю Джекетс” (30-19-3) в четверг проиграли “Филадельфии” (3:4 ОТ) и впервые с сезона 2015-16 уступили в седьмой игре подряд (0-3-4). С 73 очками “Коламбус” опустился на место второй “уайлд-кард” Восточной конференции. “Блю Джекетс” на одно очко отстают от “Айлендерс” и на один балл опережают “Каролину”. При этом соперники провели на два матча меньше.

В пятницу стало известно, что нападающий “Коламбуса” Оливер Бьоркстранд пропустит от восьми до 10 недель из-за растяжения и перелома лодыжки. Форвард получил травму в матче против “Флайерз”. С 21 голом Бьоркстранд лидирует в “Блю Джекетс”. В последних 17 встречах на его счету было 20 (14+6) очков. У “Коламбуса” уже девять игроков в списке травмированных, в том числе защитники Сет Джонс и Райан Мюррей, форварды Кэм Аткинсон и Александр Веннберг и вратарь Юнас Корписало.

“Нэшвилл” (29-24-7) в пятницу уступил “Чикаго” (1:2 ОТ) и проиграл второй раз подряд после серии из трех побед. “Предаторз” до двух очков сократили отставание от “Калгари” и “Аризоны”, которые занимают два места “уайлд-кард” Западной конференции. В этом сезоне на своем льду “Нэшвилл” сыграл 13-12-4.

“Филадельфия” – “Виннипег” (21:00): “Флайерз” атакуют

В четверг “Филадельфия” (34-20-7) в четвертый раз в сезоне взяла верх над “Коламбусом” (4:3 ОТ) и укрепилась на третьем месте Столичного дивизиона. “Флайерз” на одно очко опережают идущих следом “Айлендерс”, у которых есть игра запасе. В нынешнем сезоне “Филадельфия” на своем льду сыграла 20-5-4 и в субботу попробует улучшить данный результат, а лидер команды Клод Жиру может продлить результативную серию до восьми встреч. В предыдущих семи он набрал 12 (4+8) очков.

“Если мы будем играть правильно, то будет очень интересно, – сказал форвард “Флайерз” Кевин Хэйз. – В последних двух матчах нам это удавалось. Две-три недели назад мы боролись за место в зоне “уайлд-кард”, а сейчас уже сражаемся за преимущество домашнего льда”.

“Виннипег” (32-25-5) в четверг обыграл “Оттаву” (5:1) и одержал третью победу подряд, а также седьмую в 10 матчах. Это позволило команде подняться на место первой “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. “Джетс” на одно очко опережают “Калгари” и “Аризону”. В нынешнем сезоне на выезде “Виннипег” сыграл 16-11-2.

В пятницу “Джетс” отправили в АХЛ российского нападающего Андрея Чибисова и выменяли у “Вегаса” форварда Коди Икина, отдав за него условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. В нынешнем чемпионате Икин сыграл 41 матч, набрав 10 (4+6) очков. Если “Джетс” выйдут в плей-офф или продлят контракт с Икином до 6 июля, “Голден Найтс” получат выбор в третьем раунде драфта.

“Оттава” – “Монреаль” (03:00): “Канадиенс” отстают

“Монреаль” (28-27-8) в четверг обыграл “Вашингтон” (4:3 ОТ) и одержал первую победу за шесть матчей (1-4-1). Нападающий Илья Ковальчук при этом остался без очков в шестой игре подряд. С 64 очками “Канадиенс” занимают пятое место в Атлантическом дивизионе и отстают от зоны плей-офф на восемь баллов.

“Оттава” (21-29-11) в четверг уступила “Виннипегу” (1:5) и потерпела первое поражение за три встречи. В состав команды в том матче из целей предосторожности не попал Владислав Наместников, которого могут обменять до дедлайна в понедельник. “Сенаторз” не обыгрывали “Канадиенс” в основное время с 16 декабря 2017 года. С тех пор “Монреаль” в восьми очных поединках одержал шесть побед (6-0-2), а в последних 14 встречах был сильнее 11 раз (11-1-2). При этом две победы над “Канадиенс” (обе в овертайме) “Оттава” одержала в этом сезоне.

“Аризона” – “Тампа-Бэй” (04:00): серия Кучерова

“Лайтнинг” (40-16-5) в четверг уступили “Вегасу” (3:5) и не смогли продлить и без того рекордную для себя серию до 12 матчей. “Тампа” проиграла впервые с 27 января, а в основное время – с 16 января. Вратарь “Лайтнинг” Андрей Василевский в свою очередь не смог продлить личную серию без поражений в основное время до 22 игр. В четверг россиянин проиграл в основное время впервые с 14 декабря.

Никита Кучеров в матче с “Голден Найтс” сделал результативную передачу и продлил результативную серию до 15 игр, а Стивен Стэмкос оформил дубль и набрал очки в 13-м поединке подряд (20=12+8). Ожидается, что в субботу в состав “Тампы” вернется нападающий Брэйден Пойнт, пропустивший матч с “Вегасом”.

“Мы знали, что у нас отличная серия, но в этой лиге все равно нужно хорошо играть, чтобы победить действительно хорошие команды, – сказал Стэмкос. – Мы перезагрузимся и, надеюсь, начнем новую серию. Мы поработаем над некоторыми вещами и будем играть лучше в следующем матче”.

“Аризона” (30-26-8) в четверг уступила “Сент-Луису” (0:1), проиграла во второй раз подряд и выпала из зоны плей-офф, потерпев четвертое поражение за шесть матчей. Голкипер Антти Раанта в своих последних трех встречах отразил 109 из 112 бросков. На своем льду “Койотиз” одержали три победы в четырех последних матчах, но в субботу могут во второй раз подряд могут сыграть без ведущего защитника Джейкоба Чикрана, статус которого “со дня на день”.

До поражения от “Вегаса” “Тампа” в нынешнем сезоне 10 раз подряд побеждала команды из Тихоокеанского дивизиона (сейчас 10-1-0). В том числе 9 января, когда “Лайтнинг” обыграли “Койотиз” со счетом 4:0, а Василевский оформил шатаут.

“Лос-Анджелес” – “Колорадо” (06:30): “Эвеланш” не отстают

“Эвеланш” (35-18-7) в пятницу обыграли “Анахайм” (1:0), одержали 10-ю победу в 14 матчах и вышли на второе место Центрального дивизиона, опередив “Даллас”. Также для “Колорадо” победа стала пятой подряд в гостях. Павел Францоуз в пятницу днем подписал двухлетний контракт с “Эвеланш”, а вечером оформил первый в НХЛ шатаут, отразив все 26 бросков. Для Францоуза матч в старте был третьим подряд. Первый номер Филипп Грубауэр по-прежнему находится вне игры из-за травмы нижней части тела. 1 июля этого года Францоуз мог стать неограниченно свободным агентом.

“Мы очень рады, что заключили контракт с Павлом еще на два года, – сказал в пятницу генеральный менеджер “Эвеланш” Джо Сакик. – Он играет очень важную роль в нашей команде в этом чемпионате, демонстрирует отличный хоккей, особенно когда нам это очень нужно. Он – настоящий профессионал, замечательный партнер и заслужил право играть в НХЛ”.

“Лос-Анджелес” (22-34-5) в четверг обыграл “Флориду” (5:4) и одержал третью победу в четырех встречах. Анже Копитар в четвертый раз подряд отметился двумя передачами за одну игру, Габриэль Виларди дебютировал в НХЛ и забил в своей первой же смене – через 6,8 секунды после выхода на лед. Также в том поединке он сделал пас, выиграл 13 вбрасываний из 16 и стал первой звездой матча.

В предыдущий раз команды встречались 15 февраля на открытом воздухе в матче “Стадионной серии”. “Кингз” тогда победили со счетом 3:1, а Тайлер Тоффоли оформил хет-трик и через несколько дней перебрался в “Ванкувер”.

“Торонто” – “Каролина” (03:00): “Харрикейнз” выпали из зоны плей-офф

“Торонто” (32-22-8) в четверг обыграл “Питтсбург” (4:0) и одержал первую победу за три матча. “Лифс” снова на два очка оторвались от “Флориды” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона, но у “Пэнтерз” есть игра в запасе. В четверг за “Лифс” дебютировал нападающий Денис Мальгин, пришедший из “Флориды”, а в пятницу россиянин Егор Коршков был отправлен обратно в АХЛ.

“Харрикейнз” (34-22-4) в пятницу уступили “Рейнджерс” (2:5), потерпели второе поражение за три матча и остались на шестом месте в Столичном дивизионе. От идущего впереди “Коламбуса” команду отделяет одно очко при двух встречах в запасе. Себастьян Ахо в пятницу забил гол и продлил результативную серию до 11 встреч, во время которой он забил 11 голов и сделал шесть передач. Андрей Свечников в свою очередь в матче с “Рейнджерс” отметился передачей и продлил результативную серию до девяти игр (пять голов, шесть передач), ставшую рекордной в его карьере.

В нынешнем сезоне команды встречались один раз. 23 декабря “Торонто” на своем льду одержал победу со счетом 8:6.

“Рейнджерс” – “Сан-Хосе” (03:00): “Нью-Йорк” все ближе

“Рейнджерс” (32-24-4) в пятницу в четвертый раз в сезоне обыграли “Каролину” (5:2) и одержали шестую победу в последних семи матчах. Таким образом, “Нью-Йорк” сократил отставание от зоны плей-офф Восточной конференции до пяти очков. Голкипер “Рейнджерс” Игорь Шестеркин в пятницу сделал 27 сэйвов и продлил личную победную серию до шести матчей. Россиянин одержал восьмую победу в девяти встречах в НХЛ и стал всего третьим новичком в истории “Рейнджерс”, на счету которого была шестиматчевая победная серия. Не исключено, что в субботу он сыграет во второй раз подряд.

“Он сейчас играет на кураже, – сказал о Шестеркине главный тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн. – Ребята уверены во всех наших вратарях, но именно он продолжает побеждать. Когда твой голкипер играет вот так, то вся команда становится немного более уверенной в себе”.

Артемий Панарин в пятницу забил гол, отдал передачу и перешагнул отметку в 400 очков в карьере. Для этого ему потребовалась 381 игра. Среди незадрафтованных игроков быстрее до этого рубежа добирались только Уэйн Гретцки (197), Петер Штясны (247), Бобби Орр (333), Джо Маллен (359) и Адам Оутс (378). Также Панарин стал всего пятым среди действующих игроков, за первые пять сезонов карьеры набравшим 400 очков. Также это Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Коннор Макдэвид. В 59 матчах этого сезона у Панарина 81 (31+50) очко, с которыми он догнал Макдэвида на четвертом месте в споре бомбардиров. В субботу россиянин попробует продлить результативную серию до девяти встреч.

“Шаркс” (26-30-4) в четверг уступили “Нью-Джерси” (1:2) и потерпели второе поражение подряд. В том матче “Акулы” играли без четырех своих самых результативных игроков: защитника Эрика Карлссона, а также форвардов Логана Кутюра, Томаша Хертла и Эвандера Кейна (дисквалификация). Последний вернется в состав в субботу.

В последних 11 очных матчах “Рейнджерс” обыграли “Шаркс” восемь раз (8-2-1). В том числе один раз в этом сезоне – 12 декабря со счетом 6:3.