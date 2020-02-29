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Хоккей

Результаты игр ¼ плей-офф белорусской экстралиги (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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В пятницу, 28 февраля, состоялись очередные поединки ¼ серии плей-офф белоруской экстралиги (Кубок Президента)

Неман – Могилев – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайба: 1:0 – 01:18 Ремезов (Р. Малиновский, Левша)
Штраф: 6 – 4
Броски: 24 (8+7+9) – 30 (8+17+5)
Лучшие игроки: Трус –Сергеев

Динамо-Молодечно – Гомель – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 09:50 Амброжейчик (Шелег, Лисичкин), ГБ, 1:1 – 32:44 Качеловский (Хузеев, Ревенко),1:2 – 35:35 Бовин (Магалецкий, Качеловский),2:2 – 43:14 Устиненко (Лисичкин, Амброжейчик), ГБ,2:3 – 64:54 Ревенко (Скоренов, Жуковский)
Штраф: 16 – 6
Броски: 24 (9+5+9+1) – 35 (9+20+4+2)
Лучшие игроки: Волков – Мерзлов

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Шахтер – Металлург – 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 07:48 И. Карабанов (Левко, Филяев),1:1 – 20:51 Микульчик (Чирва, Астанков),1:2 – 34:46 Ан. Михнов (Заламай, Гринь), ГБ,2:2 – 51:56 Дадонов (Феклистов, Борисов),3:2 – 67:49 Карабань (Жидких, Станкевич), ГБ,
11:40 Ан. Михнов (Металлург) не реализовал буллит
Штраф:6 – 12
Броски:38 (11+7+14+6) – 31 (3+4+11+3)
Лучшие игроки:Ю. Петров – Астанков

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Источник: сайт hockey.by

Источник: uhl.ua
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