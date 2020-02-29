В бой идут кулаки: двойная боксерская драка на льду в матче «Кременчук» — «Ледяные Волки» (видео)

Далеко не в первый раз столичные «Ледяные Волки», несмотря на количество пропущенных шайб, устраивают на льду настоящее боксерское шоу. Например, в матче 39-го тура регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч против«Кременчука» хоккеисты устроили сразу два очных боксерских поединка.

Сначала, после 11-й заброшенной шайбы, силами померится решили защитники Давид Григорян и Никита Жигалов,бой которых вспыхнул на экваторе второго периода. А сразу после того, как судьи разняли хоккеистов, свой спор кулаками решилиАлександр БоевыхиВалерий Мкртчян.





Напомним, что после этой победы “горожане” досрочно выиграли регулярный чемпионат УХЛ-Пари-Матч, окончательно закрепившись на первом месте таблицы.

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