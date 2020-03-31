Хедман и Барков скучают по семьям в Европе

Хедман с супругой

Защитник “Тампа-Бэй Лайтнинг” Виктор Хедман и форвард “Флориды Пантерз” Александр Барков делают все возможное, чтобы оставаться на связи с семьями, которые находятся на расстоянии 5000 миль от них во время глобальной пандемии COVID-19.

“Конечно, я бы хотел быть там тоже, – сказал Хедман в понедельник во время видеозвонка, организованного НХЛ. – В это время хочется быть поближе к семье, но надо быть уверенным, что там достаточно безопасно для возвращения”.

Некоторые европейские игроки НХЛ во время паузы в сезоне, вызванной распространением коронавируса, вернулись домой, но Хедман и Барков всё ещё находятся во Флориде.

Хедман находится в самоизоляции в своем доме в Тампе вместе с женой и тремя собаками, в том числе с двумя собаками, которых они приютили. Большая часть его семьи находится в шведском Эрншёльдсвике, который находится в шести часах езды на север от Стокгольма. А его брат Юхан живёт на юге Швеции.

Барков находится в самоизоляции со своей мамой Ольгой в доме в Бока-Ратон (штат Флорида), но остальная часть его семьи и друзья находятся в Тампере (Финляндия), который расположен в трех часах езды на север от Хельсинки.

“В Эрншёльдсвике были один или два случая коронавируса, – сказал Хедман. – Пока им в общем-то везёт, но они все ещё очень осторожны с тем, что делают, и пытаются оставаться в домах, соблюдая социальную дистанцию”.