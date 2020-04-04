«Адмирал» не примет участие в сезоне-2020/21

В связи с распространением коронавирусной инфекции Администрация Приморского края приняла решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края.

Хоккейный клуб не будет ликвидирован, а продолжит свою деятельность. Команда системы МХК «Тайфун» примет участие в Париматч Чемпионате МХЛ 2020/2021. ХК «Адмирал ПК» проинформировал, что планирует принять участие в чемпионате сезона 2021/2022.

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение клуба:

— Мы с сожалением сообщаем, что в следующем сезоне КХЛ не сможет принять участие «Адмирал» из Владивостока. Болельщики клуба, не переживайте, клуб продолжит свою деятельность. Ситуация с распространением коронавируса не является простой и оценить последствия пандемии на текущую дату не представляется возможным. Мы попытались найти варианты для того, чтобы клуб не пропускал сезон, но губернатор края принял такое решение в связи с ситуаций в регионе. Вопрос по игрокам, имеющим контракты с клубом на следующий сезон, находится на контроле и будет решен.





КХЛ находится в контакте с клубами Лиги, федеральными и региональными органами власти. Лига просит всех участников хоккейного процесса не принимать поспешных решений на фоне этой ситуации. Есть время и возможность обсудить все возникающие вопросы совместно, выработать решения, которые пойдут на благо всем участникам – игрокам, клубам и болельщикам.



Источник: Официальный сайт КХЛ

